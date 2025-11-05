La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Ansys varia da ₹2.09M per year per P1 a ₹4.61M per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹4.84M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ansys. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)
