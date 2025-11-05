La retribuzione Ingegnere del Software in Canada presso Ansys varia da CA$79.7K per year per P1 a CA$117K per year per P3. Il pacchetto di retribuzione in Canada mediano year ammonta a CA$108K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ansys. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)
