Ansys
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Canada

Ansys Ingegnere del Software Stipendi a Canada

La retribuzione Ingegnere del Software in Canada presso Ansys varia da CA$79.7K per year per P1 a CA$117K per year per P3. Il pacchetto di retribuzione in Canada mediano year ammonta a CA$108K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ansys. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
Software Engineer 1(Livello Base)
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
Software Engineer 2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
Senior Software Engineer
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ricercatore Scientifico

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Ansys in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$138,434. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ansys per il ruolo Ingegnere del Software in Canada è CA$114,614.

