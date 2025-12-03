Directory Aziendale
Anonyome Labs
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Architetto delle Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto delle Soluzioni

Anonyome Labs Architetto delle Soluzioni Stipendi

La retribuzione totale Architetto delle Soluzioni media in India presso Anonyome Labs varia da ₹5.13M a ₹7.14M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Anonyome Labs. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$62.4K - $73.5K
India
Range Comune
Range Possibile
$58.2K$62.4K$73.5K$81.1K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Architetto delle Soluzioni inviis presso Anonyome Labs per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Anonyome Labs?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Architetto delle Soluzioni stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in Anonyome Labs in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹7,139,233. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Anonyome Labs per il ruolo Architetto delle Soluzioni in India è ₹5,125,603.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Anonyome Labs

Aziende Correlate

  • Coinbase
  • Databricks
  • Stripe
  • Airbnb
  • Lyft
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anonyome-labs/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.