Anon Ingegnere del Software Stipendi a United Kingdom

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United Kingdom mediano presso Anon ammonta a £82.4K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Anon. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Anon
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totale annuo
£82.4K
Livello
3
Base
£82.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Anon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Anon in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £92,200. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Anon per il ruolo Ingegnere del Software in United Kingdom è £82,440.

