Annalect
Annalect Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru mediano presso Annalect ammonta a ₹2.58M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Annalect. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
Annalect
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹2.58M
Livello
L2
Base
₹2.58M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Annalect?
Ultimi invii di stipendi
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Annalect in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,454,295. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Annalect per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Bengaluru è ₹2,576,634.

