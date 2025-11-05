La retribuzione Ingegnere del Software in Indianapolis, IN Area presso Angi ammonta a $188K per year per L2. Il pacchetto di retribuzione in Indianapolis, IN Area mediano year ammonta a $173K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Angi. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$188K
$158K
$16.7K
$13K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Angi, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)