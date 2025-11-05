Directory Aziendale
Angi Ingegnere del Software Stipendi a Greater Denver And Boulder Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Denver And Boulder Area presso Angi varia da $143K per year per L1 a $252K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Denver And Boulder Area mediano year ammonta a $183K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Angi. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Software Engineer 1(Livello Base)
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
Software Engineer 2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
Senior Software Engineer 1
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
Senior Software Engineer 2
$252K
$203K
$34K
$15K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Angi, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Angi in Greater Denver And Boulder Area raggiunge una retribuzione totale annua di $252,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Angi per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Denver And Boulder Area è $173,000.

