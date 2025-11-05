La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Denver And Boulder Area presso Angi varia da $143K per year per L1 a $252K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Denver And Boulder Area mediano year ammonta a $183K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Angi. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Angi, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)