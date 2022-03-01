Directory Aziendale
Angi
Angi Stipendi

Lo stipendio di Angi varia da $49,750 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $280,812 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Angi. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025

$160K

Ingegnere del Software
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $195K
Manager di Ingegneria del Software
L3 $274K
L4 $281K

Data Scientist
Median $207K
Designer di Prodotto
Median $138K
Recruiter
Median $130K
Assistente Amministrativo
$112K
Analista di Business
$167K
Analista Finanziario
$169K
Risorse Umane
$130K
Marketing
$78.6K
Vendite
$49.8K
UX Researcher
$184K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Angi, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Angi è Manager di Ingegneria del Software at the L4 level con una retribuzione totale annua di $280,812. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Angi è $169,150.

Altre Risorse