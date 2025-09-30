Directory Aziendale
Angel One
Angel One Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Angel One varia da ₹3.05M per year a ₹6.87M. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹3.8M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Angel One. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
SDE 1
(Livello Base)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Visualizza 3 Altri Livelli
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Angel One?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹6,874,631. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Ingegnere del Software role in Greater Bengaluru is ₹3,817,011.

