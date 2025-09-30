La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Angel One varia da ₹3.05M per year a ₹6.87M. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹3.8M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Angel One. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
