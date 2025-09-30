Directory Aziendale
Angel One Manager di Prodotto Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Greater Bengaluru mediano presso Angel One ammonta a ₹2.51M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Angel One. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹2.51M
Livello
Associate Product Manager
Base
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Angel One?

₹13.95M

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Angel One in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹12,672,627. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Angel One per il ruolo Manager di Prodotto in Greater Bengaluru è ₹3,509,706.

