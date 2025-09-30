La retribuzione Ingegnere del Software in Greater London Area presso Anaplan varia da £69.2K per year per P2 a £121K per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in Greater London Area mediano year ammonta a £91K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Anaplan. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Anaplan, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)
