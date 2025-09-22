Directory Aziendale
Amperity
Amperity Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States mediano presso Amperity ammonta a $310K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Amperity. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Amperity
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Totale annuo
$310K
Livello
hidden
Base
$245K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$65K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Amperity?

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Option

In Amperity, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Amperity in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $310,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Amperity per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United States è $261,000.

Altre Risorse