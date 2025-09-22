Directory Aziendale
Amperity
Amperity Vendite Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Amperity. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

$170K - $199K
United States
Range Comune
Range Possibile
$149K$170K$199K$212K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Option

In Amperity, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



The highest paying salary package reported for a Vendite at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $212,063. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Vendite role in United States is $148,625.

