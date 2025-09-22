Directory Aziendale
Ampere Computing
  Stipendi
  Ingegnere Hardware

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Hardware

Ampere Computing Ingegnere Hardware Stipendi

La retribuzione Ingegnere Hardware in United States presso Ampere Computing varia da $189K per year per L6 a $364K per year per L9. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $196K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ampere Computing.

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Ampere Computing?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in Ampere Computing in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $363,667. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ampere Computing per il ruolo Ingegnere Hardware in United States è $204,700.

Altre Risorse