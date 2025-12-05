Directory Aziendale
Amica Insurance
Amica Insurance Analista di Dati Stipendi

La retribuzione totale Analista di Dati media in United States presso Amica Insurance varia da $98.4K a $140K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Amica Insurance. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$113K - $132K
United States
Range Comune
Range Possibile
$98.4K$113K$132K$140K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Amica Insurance?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Amica Insurance in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $140,400. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Amica Insurance per il ruolo Analista di Dati in United States è $98,400.

