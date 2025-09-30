La retribuzione Ingegnere del Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area presso Amgen varia da $108K per year per L3 a $152K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area mediano year ammonta a $129K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Amgen. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
34%
ANNO 4
In Amgen, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
0% matura nel 1st-ANNO (0.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)
34% matura nel 4th-ANNO (34.00% annuale)
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione