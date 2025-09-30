Directory Aziendale
Amgen
Amgen Ingegnere del Software Stipendi a Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area presso Amgen varia da $108K per year per L3 a $152K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area mediano year ammonta a $129K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Amgen. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
(Livello Base)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

0%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

34%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Amgen, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 0% matura nel 1st-ANNO (0.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)

  • 34% matura nel 4th-ANNO (34.00% annuale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area raggiunge una retribuzione totale annua di $153,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Amgen per il ruolo Ingegnere del Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area è $125,000.

