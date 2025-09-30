Directory Aziendale
Amgen
Amgen Data Scientist Stipendi a Greater Los Angeles Area

La retribuzione Data Scientist in Greater Los Angeles Area presso Amgen varia da $96.7K per year per L3 a $218K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in Greater Los Angeles Area mediano year ammonta a $139K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Amgen. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

0%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

34%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Amgen, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 0% matura nel 1st-ANNO (0.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)

  • 34% matura nel 4th-ANNO (34.00% annuale)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $218,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Data Scientist role in Greater Los Angeles Area is $143,000.

