La retribuzione Data Scientist in Greater Los Angeles Area presso Amgen varia da $96.7K per year per L3 a $218K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in Greater Los Angeles Area mediano year ammonta a $139K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Amgen. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
0%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
34%
ANNO 4
In Amgen, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
0% matura nel 1st-ANNO (0.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)
34% matura nel 4th-ANNO (34.00% annuale)