AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Stipendi

Lo stipendio di AmeriHealth Caritas varia da $87,312 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $155,220 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di AmeriHealth Caritas. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Attuario
$152K
Analista di Dati
$87.3K
Ingegnere del Software
$133K

Architetto di Soluzioni
$155K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in AmeriHealth Caritas è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $155,220. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AmeriHealth Caritas è $142,250.

