Directory Aziendale
American Tower
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

American Tower Stipendi

Lo stipendio di American Tower varia da $34,053 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Progetto nella fascia bassa fino a $222,408 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di American Tower. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere Hardware
$106K
Manager di Progetto
$34.1K
Ingegnere del Software
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Manager di Ingegneria del Software
$222K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In American Tower, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in American Tower è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $222,408. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in American Tower è $152,263.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per American Tower

Aziende Correlate

  • Spotify
  • Apple
  • Uber
  • Square
  • Microsoft
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse