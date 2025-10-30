La retribuzione Data Scientist in United States presso American Airlines varia da $100K per year per L3 a $127K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $120K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di American Airlines. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
$127K
$127K
$0
$250
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
