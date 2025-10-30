Directory Aziendale
American Airlines
  • Stipendi
  • Analista di Dati

  • Tutti gli stipendi Analista di Dati

American Airlines Analista di Dati Stipendi

La retribuzione Analista di Dati in United States presso American Airlines varia da $86.5K per year per L3 a $103K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $93K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di American Airlines. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso American Airlines?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in American Airlines in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $112,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in American Airlines per il ruolo Analista di Dati in United States è $93,000.

Altre Risorse