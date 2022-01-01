Directory Aziendale
Ambry Genetics
Ambry Genetics Stipendi

Lo stipendio di Ambry Genetics varia da $71,400 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $226,860 per un Data Scientist nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Ambry Genetics. Ultimo aggiornamento: 9/1/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $115K
Analista di Business
$71.4K
Data Scientist
$227K

Designer di Prodotto
$123K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Ambry Genetics è Data Scientist at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $226,860. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ambry Genetics è $119,003.

