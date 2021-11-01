Directory delle Aziende
Ambarella
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Ambarella Stipendi

L'intervallo di stipendi di Ambarella va da $54,354 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $305,000 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Ambarella. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere Hardware
Median $255K

Ingegnere ASIC

Ingegnere del Software
Median $54.4K
Responsabile Ingegneria Software
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analista di Business
$235K
Marketing
$231K
Architetto di Soluzioni
$251K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Ambarella é Responsabile Ingegneria Software com uma remuneração total anual de $305,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ambarella é $243,210.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Ambarella

Aziende correlate

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse