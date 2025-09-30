La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Alteryx varia da $177K per year per Software Engineer a $256K per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $199K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alteryx. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.4%
ANNO 3
In Alteryx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.4% matura nel 3rd-ANNO (33.40% annuale)