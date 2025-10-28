La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Alteryx varia da ₹2.27M per year per Associate Software Engineer a ₹7.01M per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹4.21M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alteryx. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.4%
ANNO 3
In Alteryx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.4% matura nel 3rd-ANNO (33.40% annuale)