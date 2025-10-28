Directory Aziendale
Alteryx
Alteryx Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Alteryx varia da ₹2.27M per year per Associate Software Engineer a ₹7.01M per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹4.21M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alteryx. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
(Livello Base)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.4%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Alteryx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.4% matura nel 3rd-ANNO (33.40% annuale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Alteryx in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹7,840,136. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alteryx per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹4,137,395.

