Alteryx
  • Stipendi
  • Vendite

  • Tutti gli stipendi Vendite

Alteryx Vendite Stipendi

La retribuzione Vendite in United States presso Alteryx ammonta a $241K per year per Senior Sales. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $220K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alteryx. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$145K
$145K
$0
$0
Lead Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.4%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Alteryx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.4% matura nel 3rd-ANNO (33.40% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in Alteryx in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $340,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alteryx per il ruolo Vendite in United States è $150,000.

