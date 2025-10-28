Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Project Manager

  • Tutti gli stipendi Project Manager

Alteryx Project Manager Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Project Manager in United States mediano presso Alteryx ammonta a $189K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alteryx. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Alteryx
Project Manager
hidden
Totale annuo
$189K
Livello
hidden
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Alteryx?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.4%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Alteryx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.4% matura nel 3rd-ANNO (33.40% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Project Manager in Alteryx in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $274,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alteryx per il ruolo Project Manager in United States è $184,500.

Altre Risorse