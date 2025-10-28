Directory Aziendale
Alteryx
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

Alteryx Manager di Prodotto Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alteryx. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Range Comune
Range Possibile
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 1 altri Manager di Prodotto invii presso Alteryx per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Block logo
+CZK 1.24M
Robinhood logo
+CZK 1.9M
Stripe logo
+CZK 427K
Datadog logo
+CZK 748K
Verily logo
+CZK 470K
Don't get lowballed

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.4%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Alteryx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.4% matura nel 3rd-ANNO (33.40% annuale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Alteryx in Czech Republic raggiunge una retribuzione totale annua di CZK 1,932,908. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alteryx per il ruolo Manager di Prodotto in Czech Republic è CZK 1,411,863.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Alteryx

Aziende Correlate

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse