La retribuzione totale Analista Finanziario media in United States presso Alteryx varia da $134K a $191K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alteryx. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Retribuzione Totale Media
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.4%
ANNO 3
In Alteryx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.4% matura nel 3rd-ANNO (33.40% annuale)