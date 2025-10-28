Directory Aziendale
Alteryx
Alteryx Customer Success Stipendi

La retribuzione totale Customer Success media in India presso Alteryx varia da ₹2.1M a ₹2.99M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alteryx. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

₹2.4M - ₹2.81M
India
Range Comune
Range Possibile
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.4%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Alteryx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.4% matura nel 3rd-ANNO (33.40% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Customer Success in Alteryx in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,991,697. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alteryx per il ruolo Customer Success in India è ₹2,096,745.

