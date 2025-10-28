Directory Aziendale
Alternative Payments
Alternative Payments Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in Brazil presso Alternative Payments varia da R$456K a R$647K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alternative Payments. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

R$518K - R$613K
Brazil
Range Comune
Range Possibile
R$456KR$518KR$613KR$647K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Alternative Payments?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Alternative Payments in Brazil raggiunge una retribuzione totale annua di R$647,027. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alternative Payments per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Brazil è R$455,732.

