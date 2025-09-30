La retribuzione Ingegnere del Software in Italy presso ALTEN varia da €27.5K per year per Software Engineer I a €36.6K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Italy mediano year ammonta a €30.3K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ALTEN. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
