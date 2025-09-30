La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Montreal presso ALTEN varia da CA$85.6K per year per Software Engineer I a CA$91.5K per year per Software Engineer II. Il pacchetto di retribuzione in Greater Montreal mediano year ammonta a CA$88.4K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ALTEN. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
