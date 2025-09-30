Directory Aziendale
ALTEN
ALTEN Ingegnere del Software Stipendi a Canada

La retribuzione Ingegnere del Software in Canada presso ALTEN varia da CA$85.6K per year per Software Engineer I a CA$91.5K per year per Software Engineer II. Il pacchetto di retribuzione in Canada mediano year ammonta a CA$88.4K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ALTEN. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
(Livello Base)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso ALTEN?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in ALTEN in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$103,085. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ALTEN per il ruolo Ingegnere del Software in Canada è CA$88,382.

