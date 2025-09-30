La retribuzione Ingegnere Meccanico in Metropoolregio Eindhoven presso ALTEN ammonta a €42.5K per year per Mechanical Engineer I. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ALTEN. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Retribuzione Totale Media
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --