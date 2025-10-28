Directory Aziendale
ALTEN Data Scientist Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Canada mediano presso ALTEN ammonta a CA$113K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ALTEN. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Totale annuo
CA$113K
Livello
L3
Base
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
5 Anni
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in ALTEN in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$114,184. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ALTEN per il ruolo Data Scientist in Canada è CA$113,204.

