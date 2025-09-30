Directory Aziendale
AlphaSights
AlphaSights Vendite Stipendi a New York City Area

Il pacchetto di retribuzione Vendite in New York City Area mediano presso AlphaSights ammonta a $135K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AlphaSights. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Totale annuo
$115K
Livello
-
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso AlphaSights?

$160K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

The highest paying salary package reported for a Vendite at AlphaSights in New York City Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights for the Vendite role in New York City Area is $110,000.

