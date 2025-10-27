Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Vendite in United States mediano presso AlphaSights ammonta a $135K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AlphaSights. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Totale annuo
$115K
Livello
-
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso AlphaSights?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in AlphaSights in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $150,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AlphaSights per il ruolo Vendite in United States è $80,000.

Altre Risorse