AlphaSense
  • Greater Delhi Area

AlphaSense Ingegnere del Software Stipendi a Greater Delhi Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Delhi Area mediano presso AlphaSense ammonta a ₹3.59M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AlphaSense. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Totale annuo
₹3.59M
Livello
Senior Software Engineer
Base
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bonus
₹299K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso AlphaSense?

₹13.94M

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In AlphaSense, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at AlphaSense in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹5,812,456. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Ingegnere del Software role in Greater Delhi Area is ₹3,092,753.

