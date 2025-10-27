Directory Aziendale
AlphaSense
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

AlphaSense Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in India presso AlphaSense ammonta a ₹3.34M per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.48M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AlphaSense. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
(Livello Base)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In AlphaSense, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in AlphaSense in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,791,109. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AlphaSense per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹2,482,728.

Altre Risorse