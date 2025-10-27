Directory Aziendale
AlphaSense
  • Stipendi
  • Vendite

  • Tutti gli stipendi Vendite

AlphaSense Vendite Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Vendite in United Kingdom mediano presso AlphaSense ammonta a £65.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AlphaSense. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Totale annuo
£45.4K
Livello
-
Base
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
10 Anni
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In AlphaSense, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in AlphaSense in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £107,654. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AlphaSense per il ruolo Vendite in United Kingdom è £45,377.

