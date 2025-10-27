Directory Aziendale
AlphaSense
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

AlphaSense Manager di Prodotto Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in United States mediano presso AlphaSense ammonta a $175K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AlphaSense. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Totale annuo
$175K
Livello
Product Manager
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Anni in azienda
6 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso AlphaSense?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In AlphaSense, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in AlphaSense in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $215,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AlphaSense per il ruolo Manager di Prodotto in United States è $170,000.

Altre Risorse