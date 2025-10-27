Directory Aziendale
La retribuzione totale Analista Finanziario media in India presso AlphaSense varia da ₹582K a ₹815K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AlphaSense. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Retribuzione Totale Media

₹630K - ₹733K
India
Range Comune
Range Possibile
₹582K₹630K₹733K₹815K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In AlphaSense, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista Finanziario in AlphaSense in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹814,716. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AlphaSense per il ruolo Analista Finanziario in India è ₹581,940.

