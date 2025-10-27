Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso AlphaGrep Securities ammonta a ₹7.27M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AlphaGrep Securities. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹7.27M
Livello
L3
Base
₹5.19M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹2.08M
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
0 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso AlphaGrep Securities?
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in AlphaGrep Securities in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹10,424,921. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AlphaGrep Securities per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹6,854,807.

Altre Risorse