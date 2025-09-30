Directory Aziendale
Allstate Ingegnere del Software Stipendi a Pune Metropolitan Region

La retribuzione Ingegnere del Software in Pune Metropolitan Region presso Allstate ammonta a ₹2.19M per year per B2. Il pacchetto di retribuzione in Pune Metropolitan Region mediano year ammonta a ₹3.11M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Allstate. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
A1
(Livello Base)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.02M
₹0
₹162K
₹13.94M

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Allstate?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ingegnere del Software στην Allstate in Pune Metropolitan Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,356,331. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Allstate για τον ρόλο Ingegnere del Software in Pune Metropolitan Region είναι ₹3,113,526.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Allstate

Altre Risorse