La retribuzione Ingegnere del Software in New York City Area presso Allstate ammonta a $75.5K per year per A1. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $67.5K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Allstate. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
A1
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
