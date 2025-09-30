Directory Aziendale
Allstate
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • New York City Area

Allstate Ingegnere del Software Stipendi a New York City Area

La retribuzione Ingegnere del Software in New York City Area presso Allstate ammonta a $75.5K per year per A1. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $67.5K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Allstate. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
A1
(Livello Base)
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 4 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Allstate?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Ingegnere del Software sa Allstate in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $90,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Allstate para sa Ingegnere del Software role in New York City Area ay $67,477.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Allstate

Aziende Correlate

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse