La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Allstate varia da ₹984K per year per B1 a ₹2.33M per year per B2. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹1.58M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Allstate. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
