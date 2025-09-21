Directory Aziendale
La retribuzione totale Ingegnere di Vendita media in United States presso Alloy varia da $160K a $234K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alloy. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

Retribuzione Totale Media

$184K - $210K
United States
Range Comune
Range Possibile
$160K$184K$210K$234K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Alloy, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

10 years post-termination exercise window.



FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere di Vendita at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $233,640. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Ingegnere di Vendita role in United States is $160,380.

