Directory Aziendale
Alloy
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Vendite

  • Tutti gli stipendi Vendite

Alloy Vendite Stipendi

La retribuzione totale Vendite media in United States presso Alloy varia da $197K a $286K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alloy. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

Retribuzione Totale Media

$223K - $259K
United States
Range Comune
Range Possibile
$197K$223K$259K$286K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Vendite inviis presso Alloy per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Alloy, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

10 years post-termination exercise window.



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Vendite stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Korkein ilmoitettu palkkaus Vendite roolille yrityksessä Alloy in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $285,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alloy Vendite roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $196,800.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Alloy

Aziende Correlate

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse