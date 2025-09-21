Directory Aziendale
Allianz
Allianz Data Scientist Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in United Kingdom mediano presso Allianz ammonta a £47.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Allianz. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Allianz
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Totale annuo
£47.9K
Livello
Senior Data Scientist
Base
£47.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Allianz?

£121K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Allianz in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £67,711. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Allianz per il ruolo Data Scientist in United Kingdom è £47,344.

Altre Risorse